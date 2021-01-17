MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk
17.01.2021 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir mağazadan değişim yapmak için dışarıya çıktıklarını söyleyen oyuncu, koronavirüsün kendilerini mecburen evcimen yaptığını söyledi.

Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk
ABONE OL

"Artık herkes ev kıyafetlerine motive, evde kaldık" diyen oyuncu Hande Ataizi, "Çok evcimenim, istemeyerek de olsa öyle olduk. Bu derece değildik ama totaline baktığında evcimen insanım. Koronavirüs bizi daha da evcimen yaptı. Kitap falan okuduk, bir nevi kendimize, özümüze döndük. Yapmadığımız şeyleri yaptık. Biraz rutini bozmak her zaman iyidir. Bu tarafından da bakmak lazım. Elimizden bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok, ya seve seve ya da seve seve." 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hande Ataizi aksiyonu sevdi

 “SADE YAŞIYOR, METROYA BİNİYORUZ”
Dinç Aydoğdu ise Hande Ataizi'nin sade bir insan olduğunu anlatırken, "Ünlü biri ile hayatınızda değişiklik oldu mu?" sorusuna "Hiç o çerçeveden bakmadım. Hande'yi normal, sıradan bir insan gibi görüyorum, hiç o gözle bakmadım. Normal sizin benim gibi bir insan. Çok sıradan bir insan, benden daha sade. Normal şartlarda otobüse de biniyoruz metroya da. Çok dikkat ederek metro ulaşımını tercih ediyoruz çünkü İstanbul'da metro kullanmamak akılsızlık bence" cevabını verdi.

Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hande Ataizi: Evlilik işin seremoni bölümü

 “LEON’UN OYUN ABİSİYİM”
Aydoğdu, pandemi sonrası sade bir tören yaparak evleneceklerini, ayrıca Ataizi'nin oğlu Leon'la çok iyi anlaştıklarını söyleyip, "Leon'la abi kardeş gibiyiz. Onun iyi bir oyun abisiyim" dedi. 

Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Hande Ataizi: İlişkimiz çok iyi gidiyor

“EVLİLİK İŞİN SEREMONİ BÖLÜMÜ”
Kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi (47), "İlişkimiz çok iyi gidiyor. 2021 yılında inşallah nikah masasına oturacağız” demişti.  Pandemi nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, zaten aile olduklarını dile getirmişti: “Biz zaten evli gibiyiz. Dinç, oğlum ve ben, bir aile gibi olduk. Evlilik işin seremoni bölümü olacak.”

Hande Ataizi: Seve seve evcimen olduk

 

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, transfer teklifini reddetti

Beşiktaş, transfer teklifini reddetti

Fenerbahçe Burak transferini de bitiriyor

Fenerbahçe Burak transferini de bitiriyor

Almanya Federasyonu'ndan ırkçı hareketlere soruşturma

Almanya Federasyonu'ndan ırkçı hareketlere soruşturma

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet