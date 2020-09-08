Hande Doğandemir, 'Kırmızı Oda'yı anlattı

'Kırmızı Oda'nın ilk bölümünde; çift terapisi için kliniğe gelen ve öfke problemi yaşayan eşi Mehmet’le birlikte 'Doktor Hanım’ın karşısına geçen Nesrin, hikayesiyle özellikle kadın izleyiciden yüreğine dokundu.

"NESRİN’İN HİKAYESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM”

Canlandırdığı karakter ve projeyle ilgili konuşan Hande Doğandemir, "Kırmızı Oda'yı ilk okuduğumda öncelikle bu kadar cesaret ve titizlik gerektiren bir projenin tasarlanmasından dolayı çok heyecanlandım. Hem yaşanmış gerçek hikayelerin anlatılmasını hem ‘iyileştirme’ye odaklanmış olmasını ve bunu da büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmesini çok kıymetli buluyorum. Nesrin’in hikayesini okuduğumda o kadar etkilendim ki. Hepimizin etrafında onun yaşadıklarını hatta fazlasını yaşamış ve yaşamakta olan birçok Nesrin var” dedi.

Doğandemir, dizinin ilk bölümünün ardından çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "Okumuş, modern, kendi ayakları üstünde durabilecek bir annenin çaresizliği ve yardım arayışı belki birilerine yoldaş olur diye düşündüm. Bir kadın olarak oynarken ben de çok acı çektim, çünkü tüm bunlar yaşanmış ve hala yaşanıyor bir yerlerde. İlk bölüm yayınlandıktan sonra o kadar çok mesaj aldım ki; özellikle bunu yaşamış, etrafında görmüş ya da empati kurabilmiş kadınlardan. Umarım Nesrin’in hikayesi birilerine yalnız olmadığını hissettirir ve güçlü olup yardım almak, iyileşmek konusunda teşvik eder. 'Kırmızı Oda' herkese şifa olsun” ifadelerini kullandı.