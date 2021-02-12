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12.02.2021 - 12:11 |

Hande Erçel paylaştı: Çakıl uyandı

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınlarken, ablası Gamze Erçel'i etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Hande Erçel paylaştı: Çakıl uyandı
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Rol aldığı dizinin çekimlerinden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan oyuncu, Aylin Mavi ile yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel paylaştı: Çakıl uyandı


"NEREDESİN?"
Ayna karşısında yeğeni Aylin Mavi ile poz veren Hande Erçel, bu kareleri "Çakıl uyandı, neredesin?" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Gönderisine ablası Gamze Erçel'i etiketleyen 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımları 3,5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Hande Erçel paylaştı: Çakıl uyandı

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