Hande Erçel paylaştı: Çakıl uyandı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Rol aldığı dizinin çekimlerinden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan oyuncu, Aylin Mavi ile yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.





"NEREDESİN?"

Ayna karşısında yeğeni Aylin Mavi ile poz veren Hande Erçel, bu kareleri "Çakıl uyandı, neredesin?" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Gönderisine ablası Gamze Erçel'i etiketleyen 27 yaşındaki oyuncunun paylaşımları 3,5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.