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25.11.2020 - 11:32 |

Hande Erçel'den anlamlı çağrı! 109 bin TL bağış

Annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, 27'nci yaş gününde Kansersiz Yaşam Demegi'ne bağış istedi. Ünlü oyuncunun sevenleri, 109 bin TL yardım topladı.

Hande Erçel'den anlamlı çağrı! 109 bin TL bağış
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Dün 27 yaşına basan Hande Erçel, günler öncesinden anlamlı bir çağrıda bulunmuştu. Güzel oyuncu, "Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım" diyerek Kansersiz Yaşam Demeği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

Takvim'in haberine göre; Hande Erçel'in çağrısına kayıtsız kalmayan sevenleri, derneğe dün akşam saatlerine kadar 109 bin TL bağışta bulundu.

2019 yılında annesi Aylin Hanım'ı kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel'in organize ettiği yardım, "Annesini gururlandırdı" dedirtti.

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