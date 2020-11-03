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03.11.2020 - 09:44 |

Hande Erçel'den aşk iddiasına cevap

Uzun yıllardır birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. Güzel oyuncu, Bürsin’in annesini takip etmesi hakkın gelen soruya şaşırtıcı cevap verdi.

Hande Erçel'den aşk iddiasına cevap
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel, bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. İkilinin 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine Erçel, "Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, "Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "Olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.

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