Hande Erçel'den teyze paylaşımı!

İki ay önce doğan Aylin Mavi ile ilk kez teyze olma sevinci yaşayan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i de yeğenini de bir dakika olsun yalnız bırakmıyor.

Teyzelik duygusunu tadan Hande Erçel, yeğeniyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu, Aylin Mavi'nin kucağında yattığı anları "Teyzelik" notuyla paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda "Maşallah" yorumu yağdı.