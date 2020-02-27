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27.02.2020 - 11:29 |

Hande Erçel'den teyze paylaşımı!

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin kucağında uyuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Erçel'den teyze paylaşımı!

İki ay önce doğan Aylin Mavi ile ilk kez teyze olma sevinci yaşayan Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'i de yeğenini de bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. 

Teyzelik duygusunu tadan Hande Erçel, yeğeniyle fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu, Aylin Mavi'nin kucağında yattığı anları "Teyzelik" notuyla paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda "Maşallah" yorumu yağdı.

Hande Erçelden teyze paylaşımı

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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