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17.06.2020 - 08:04 |

Hande Erçel'den teyze-yeğen pozu

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi görmeye ablası Gamze Erçel'in evine gitti. 5 aylık yeğeni ile hasret gideren Erçel, teyze-yeğen pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Hande Erçel'den teyze-yeğen pozu
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Şimdilerde yeni bir diziye başlayan Hande Erçel, çekimlerden arta kalan zamanlarında 5 aylık yeğenini görmeye gidiyor.  Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu, Mavi ile verdiği teyze-yeğen pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel’in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç da kalp emojisi koyarak destek verdi.

Hande Erçelden teyze-yeğen pozu

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