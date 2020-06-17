17.06.2020 - 08:04 |
Hande Erçel'den teyze-yeğen pozu
Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi görmeye ablası Gamze Erçel'in evine gitti. 5 aylık yeğeni ile hasret gideren Erçel, teyze-yeğen pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Şimdilerde yeni bir diziye başlayan Hande Erçel, çekimlerden arta kalan zamanlarında 5 aylık yeğenini görmeye gidiyor. Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu, Mavi ile verdiği teyze-yeğen pozunu takipçileriyle paylaştı.
Hande Erçel’in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç da kalp emojisi koyarak destek verdi.