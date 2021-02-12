Hande Erçel'den teyze-yeğen pozu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Hande Erçel, son olarak yeğeni Aylin Mavi ile ayna karşısında çektiği fotoğrafları paylaştı. "Çakıl uyandı" notuyla teyze-yeğen pozlarını yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

HAYRANLARINI KORKUTTU

"Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj almıştı.

Konuya açıklık getirten 27 yaşındaki oyuncu, "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yaparak, sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

HANDE ERÇEL-KEREM BÜRSÜN GÜNDEMİ

Hande Erçel, aynı dizide rol aldığı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Erçel'in ev hali adeta büyüledi.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.