Hande Erçel'in ev haline beğeni yağdı

Kerem Bürsin'le birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, Instagram hesabından ev halini paylaştı.

Erçel’in fotoğrafları, saatler içinde 2,5 milyon beğeni alırken hayranlarından da çok sayıda yorum geldi.

KEREM'DEN YORUM GECİKMEDİ

Yorum yapan kişiler arasında adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin de vardı. Bürsin’in, güzel oyuncunun paylaşımına ateş emojisi koyması ise dikkat çekti.

ÜÇ YILLIK AŞK BİTTİ

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, üç yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Aşk sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını açıklayan ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER!

Murat Dalkılıç'ın, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından silmesi dikkat çekti. Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bu kez de Erçel'den gelen hamle konuşulmaya başlandı. Güzel oyuncu, eski aşkını sildi. Hatta iddiaya göre; Erçel, Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, aynı zamanda engelledi.

Eski aşıkların birbirini sosyal medyadan silmesi sonrası aynı dizide rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, aşk yaşadığı iddiaları yeniden gündeme geldi.