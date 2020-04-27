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HaberlerMagazin Haberleri Hande Soral: Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok
27.04.2020 - 13:27 |

Hande Soral: Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok

Oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabı üzerinden sarı ojelerinin fotoğrafını paylaşarak, çocukluk anlarına dair bir yazı paylaştı.

Hande Soral: Görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden ilginç bir itirafta bulundu. Parmaklarındaki sarı ojeleri gösterdiği bir kareyi hesabına yükleyen Soral, üzerindeki sarı t-shirte atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Küçükken yazlıkta her denize girip çıktığımda eve gidip mayomu değiştirip ona uygun oje sürerdim, görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok” 

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Cadde Yazarları

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