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07.09.2020 - 08:54 |

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile tanışmalarının dördüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum
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Hande Soral ile İsmail Demirci 2015'te aşk yaşamaya başlamış, 2017'de de evlenmişti. Çift, tanışmalarının dördüncü yılını karşılıklı "Seni seviyorum" notuyla Instagram üzerinden kutladı.

Hande Soraldan eşine: Seni seviyorum

Öte yandan Soral, daha önce verdiği bir röportajda "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusunu cevaplamıştı.

Güzel oyuncu, "Anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Aynı sektörde olmanın hem avantajı hem dezavantajı var. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört döneminde gibiyiz" diye konuşmuştu.

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