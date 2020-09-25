Hande Subaşı'nın alışveriş stili

Tek başına alışverişe çıkan Hande Subaşı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşları ile bir araya gelen Subaşı, uzun süre oturduğu mekanda, yakın arkadaşları ile hasret giderdi.

Ayrıca Hande Subaşı'nın siyah kombini ve aynı renkteki maskesi ile yakaladığı uyum dikkatlerden kaçmadı.



