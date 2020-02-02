Hande Ünsal koronavirüsten korkuyor

Habercilerin "Az sonra sahneye çıkacaksınız" demesi üzerine, "Çok heyecanlıyım sahneye her çıktığımda ilk çıktığım zaman ki heyecanı yaşıyorum. Buraya ikinci gelişim, iyi ki gelmişim diyorum" dedikten sonra konser takviminden de bahsetti.

Şarkıcı, " Önümüzdeki şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Bu ay 28 çekiyor ve benim şu an neredeyse 27 günüm dolu" dedi.

Muhabirlerin "Çin' i ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs korunuyor musunuz?" sorusuna " Evet hatta maskelerimizi aldık, havalimanında taktık. Aslında araçla gelmeyi çok istedik ama arabayı denizde kullanamayacağımız için uçakla geldik." cevabını verdi.

ACILARDAN ŞARKI YAZIYOR

Aranjör Serkan Balkan ile aşk yaşayan Hande Ünsal'a, "Sevgilinizden ayrıldığınızda ve kötü bir durum yaşadığınızda, bu durum size artı olarak dönüyormuş" demesi üzerine "Evet ben kötü bir durum yaşadığımda bunu kaleme döküyorum ve şarkı yazıyorum. Mutlu olduğumda ise o anı yaşamak istiyorum" dedi.