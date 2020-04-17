HANGİ DİŞ TEDAVİLERİ ERTELENMELİ?

Günümüzün en büyük problemi Covid-19 virüsünün Çin’de sağlık çalışanlarına bulaşma oranı, yüzde 20 olarak açıklanmıştır. Ortalama inkübasyon süresi, yani hastalarda ilk belirtilerin ortaya çıkması ise 5.2 gün (genel olarak birinci ve 14’üncü günler arasında) olarak belirtilmiştir. Bazı vakaların hiçbir belirti vermeden hastalığı sadece ‘taşıyıcı’ olarak geçirdiği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa yakalananların ölüm oranını yüzde 3.4 olarak açıklamıştır.

Rutin tedavi yaptırabilir miyiz?

Covid-19, damlacıklar yoluyla yakın temastaki kişilere bulaşır. Bu damlacıklar; kişinin ağzı, burnu veya gözüyle temas ederse, kişi enfekte olur. Toplumda en çok bilinen bulaş yolları hapşırma, öksürme ve yakın mesafeden konuşmadır. Diş tedavilerindeyse aerosol dediğimiz 10 mikrondan daha küçük çaplı sıvı ve katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistemin ortama dağılımı oldukça fazladır. Bu bilgilerin ışığında; hem hastaların hem de klinik personeli sağlığının muhafazası açısından acil olmayan diş tedavileri mutlaka ertelenmelidir.

Hangi durumlar acil sayılır?

- Gece uykudan uyandıran veya uyutmayan şiddetli ağrı,

- Şişliğe neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon,

- Travmaya bağlı olarak dişlerin soketinden çıkması veya ileri derecede mobilitesi (sallanması),

- Operasyon sonrası veya travmaya bağlı kontrolsüz ağız içi kanamalar,

- Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden ağız içi/dışı enfeksiyonlar,

- Radyoterapi veya kemoterapi alması ya da organ nakli planlanan hastaların tedavileri,

- Medikal sorunlar için diş hekiminin tanı koyması istemleri (konsültasyon),

- Sabit ortodontik tedavi gören hastaların braket ve tellerinin yerinden çıkması veya kırılması vs.

Nelere dikkat edilmeli?

Hastaların randevularına tam saatinde gitmesi; erken veya geç giderek bekleme salonunda farklı hastalarla çapraz kontaminasyon riski oluşturmaması ya da hekimlerinin belirlediği iki acil hasta arasındaki optimum süreye koordinasyon sağlaması gerekir.

Hastalar bu süreç dahilinde mutlaka önceden randevu alarak diş kliniklerine gitmelidir.

Ateş ve öksürük şikayetleri olan veya Covid-19’lu bireyle temasta bulunmuş kişilerin randevularına gitmeden önce, hekimlerine mutlaka bunu belirtmeleri ve hekimleri tarafından alternatif bir opsiyon sunulabiliyorsa tedaviye gitmemeleri gerekmektedir.

Tedaviye tek başına gitmekte herhangi bir engeli bulunmayan tüm hastaların refakatçisiz olarak kliniklere gitmeleri, çapraz kontaminasyon riskini minimize etmek açısından çok önemlidir.

Hep beraber bu sıkıntıları aşacağımız; sağlıklı günler dilerim.