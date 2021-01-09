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09.01.2021 - 19:08 |

Hanzade Ofluoğlu kimdir, evli mi? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

Hanzade Ofluoğlu Survivor 2021 kadrosunda. Yeni bölümleri ile ekrana gelen Survivor 2021'in Gönüllüler kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu izleyenleri şaşırttı. Daha önce farklı yarışma programlarından ve sunuculuktan tanınan Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Hanzade ile ilgili merak edilenler...

Hanzade Ofluoğlu kimdir, evli mi? Survivor Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor 2021'in Gönüllüler kadrosunda yarışan Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor Hanzade kimdir, nereden tanıyoruz? İşte Hanzade Ofluoğlu hayatı, mesleği ve yaşı ile ilgili detaylar.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

1988 İzmir doğumlu olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite için İstanbul'a gelen Hanzade Koç Üniversitesitesi İşletme Fakültesinde okudu.

Var mısın Yok musun yarışması ile televizyon ekranında tanınan Hanzade yarışmanın ardından Acun Bey'in asistanı olarak işe başladı. Daha sonra Acun Medya tarafından hazırlanan Yok Böyle Dans programında sunuculuk yaptı. Ardından Survivor yarışmalarının sunuculuğu ve O Ses Türkiye programında görev aldı.

HANZADE OFLUOĞLU EVLİ Mİ?

Hanzade Ofluoğlu Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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