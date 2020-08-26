Harbiye Açıkhava'da Erol Evgin coşkusu

Konser alanına girerken ateş ölçümü yapılan, maske dağıtılan konserine maskeyle çıkan Erol Evgin, geçeyi 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açtı.

Usta sanatçı, konserinin ilk bölümünde sahneye, "Onu çok seviyorum. Sesini, tarzını çok beğeniyorum” sözleriyle Ceylan Ertem’i davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ertem, "Geçtiğimiz yıl 50. yıl konserinizde izleyiciler arasındaydım. Müzik şifadır. Erol Evgin’in sahnesinde olup, onunla şarkı söylemek en büyük şifa” ifadelerini kullandı.

İki sanatçı, 'Altın Düetler 2' albümünde seslendirdikleri 'Sitem' ve 'Odalarda Işıksızım' isimli şarkıları söylediler.