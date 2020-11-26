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26.11.2020 - 07:00 |

Harikalar diyarı

Yıllardır evinde hobi olarak birbirinden değişik lezzetleri harmanlayıp pastalar yapan Nurcan Üzüm, sonunda hayaline kavuştu.

Harikalar diyarı
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Yıllardır evinde hobi olarak birbirinden değişik lezzetleri harmanlayıp pastalar yapan Nurcan Üzüm, sonunda hayaline kavuştu. Önce eşi ve çocukları, daha sonra eş dost derken çığ gibi büyüyen pasta taleplerinden sonra Çengelköy’deki Cake’s Love’ı açan Nurcan Hanım, butik atölyesiyle beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız açılan ve vitrinde yer alan muhteşem pastalarla rağbet gören mekan, iş insanına da pandemi döneminde moral
oldu. Eşi Serdar Üzüm, çocukları, dostları ve pasta ustası Cihan Çankaya ile ekibinin buluştuğu mini pasta çalışması da, neşeli güne renk kattı.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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