MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Harry ve Meghan siftah yaptı!
09.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Harry ve Meghan siftah yaptı!

Kısa süre önce İngiltere Kraliyeti’ndeki görevlerinden ayrılacaklarını açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, ABD’nin Miami kentinde düzenlenen ‘Alternatif Yatırım Zirvesi’ne katıldı.

Harry ve Meghan siftah yaptı!

Kraliyetten ayrılma kararlarının ardından ilk kez halk karşısına çıkan çiftin, finans devi J.P. Morgan tarafından düzenlenen bu zirveye katılım karşılığında, 500 bin ila 1 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bu zirvenin, ünlü çiftin kraliyeti bıraktıktan sonraki ‘ilk işleri’ olduğu ifade edildi. Prens Harry, zirvede yaptığı konuşmasında, 1997’de ölen annesi Lady Diana’nın yokluğuyla başa çıkmak için son yedi yıl boyunca terapi gördüğünü söyledi. Harry, kürsüye eşi Meghan Markle tarafından çağrıldı. Markle, Harry’i takdim etmeden önce, izleyicilere onu ne kadar sevdiğini anlattı. Uzmanlar, sadece Meghan Markle’ın bu yıl benzer organizasyonlara katılımıyla  100 milyon dolar elde edebileceğini belirtiyor. 

8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Silip süpürecek!

Silip süpürecek!

Liderliğini kabul ettiler

Liderliğini kabul ettiler

Spordan oyunculuğa

Spordan oyunculuğa

Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı

Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı

Sıradaki Haber