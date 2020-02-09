Harry ve Meghan siftah yaptı!

Kraliyetten ayrılma kararlarının ardından ilk kez halk karşısına çıkan çiftin, finans devi J.P. Morgan tarafından düzenlenen bu zirveye katılım karşılığında, 500 bin ila 1 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bu zirvenin, ünlü çiftin kraliyeti bıraktıktan sonraki ‘ilk işleri’ olduğu ifade edildi. Prens Harry, zirvede yaptığı konuşmasında, 1997’de ölen annesi Lady Diana’nın yokluğuyla başa çıkmak için son yedi yıl boyunca terapi gördüğünü söyledi. Harry, kürsüye eşi Meghan Markle tarafından çağrıldı. Markle, Harry’i takdim etmeden önce, izleyicilere onu ne kadar sevdiğini anlattı. Uzmanlar, sadece Meghan Markle’ın bu yıl benzer organizasyonlara katılımıyla 100 milyon dolar elde edebileceğini belirtiyor.