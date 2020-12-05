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05.12.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Harun Tan paniği

Harun Tan, Arnavutköy’de yeni aldığı aracında kadın arkadaşıyla görüntülenince gaza bastı. İş insanı, arkadaşını Bebek’te bırakıp, yoluna devam etti

Harun Tan paniği
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Harun Tan, önceki gün Arnavutköy’de yeni aldığı 2.5 milyon TL’lik elektrikli aracının içerisinde gizemli bir güzelle objektiflere takıldı. Otomobilinin içinde sohbet eden ikili, muhabirimizi görünce panik yaptı. Aracın gazına basarak uzaklaşan Tan, Bebek’te kadın arkadaşını indirdi.

Gazeteciyi atlattığını düşünen iş insanı, arkadaşını indirmesine rağmen konuşmasına devam etti. Yeniden görüntülendiklerini fark eden gizemli güzel, aracın kapısını kapatarak, yolun karşısına geçti. Tan, bu defa tek başına uzaklaşırken, kadın arkadaşının ise telefonla, “Harun beni çektiler” dediği duyuldu.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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