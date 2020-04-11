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11.04.2020 - 14:36 |

Harvey Weinstein corona virüsü yendi

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 23 yıl hapis cezası alan Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in geçtiğimiz haftalarda corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Hastalığı yenen Weinstein'in sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Harvey Weinstein corona virüsü yendi

23 yıllık hapis cezası açıklandıktan sonra Riker Adası Cezavi'ne gönderilen Harvey Weinstein, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalanmıştı. Cezaevinde bulunduğu sırada corona virüs testi pozitif çıkan 68 yaşındaki yapımcı iyileşti.

Daily Mail'e konuşan Weinstein'ın bir yakını; yapımcının hala hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Kaynak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik. Çünkü tecrit edildi ve karantinaya alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse çok endişeliydim. Bunu atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle corona virüsün onun sonu olacağını düşünüyordum."

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan cezaevinde sadece iki gün kalan Weinstein, buradan maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne gönderilmişti.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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