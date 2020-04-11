Harvey Weinstein corona virüsü yendi

23 yıllık hapis cezası açıklandıktan sonra Riker Adası Cezavi'ne gönderilen Harvey Weinstein, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalanmıştı. Cezaevinde bulunduğu sırada corona virüs testi pozitif çıkan 68 yaşındaki yapımcı iyileşti.

Daily Mail'e konuşan Weinstein'ın bir yakını; yapımcının hala hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Kaynak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik. Çünkü tecrit edildi ve karantinaya alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse çok endişeliydim. Bunu atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle corona virüsün onun sonu olacağını düşünüyordum."

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan cezaevinde sadece iki gün kalan Weinstein, buradan maksimum güvenlikli Wende Islah Evi'ne gönderilmişti.