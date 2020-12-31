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31.12.2020 - 19:23 |

Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar Hasan Can Kaya O Ses'te

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar ile Youtube'da izleyici kitlesi oluşturan Hasan Can Kaya bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak. Hasan Can Kaya ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar Hasan Can Kaya O Ses'te
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yine birbirinden özel isimleri sahnesinde ağırlıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye jürisi Hasan Can Kaya'nın performansını nasıl bulacak merak konusu. İşte Hasan Can Kaya ile ilgili merak edilenler...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA PROJELERİ

Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Milliyet'te Yıldızlar Geçidi!Yeni yılınız kutlu olsun!
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