Hasret bitiyor

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’, yeni sezona özel bir tanıtımla “Merhaba” dedi. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15’inci sezon pastasını kesti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projesi olarak rekora imza atan yapımın 557’nci bölümü, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı diziye, üç yeni oyuncu daha katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri; Perihan Ünlücan, avukat Başak ve Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.