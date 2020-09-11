Hasret bitiyor

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11.09.2020 - 07:00 |

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Arka Sokaklar’ın, 15’inci sezon tanıtımı yayınlandı. Projenin heyecanla beklenen 557’nci bölümü, 18 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek

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Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’, yeni sezona özel bir tanıtımla “Merhaba” dedi. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15’inci sezon pastasını kesti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projesi olarak rekora imza atan yapımın 557’nci bölümü, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı diziye, üç yeni oyuncu daha katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri; Perihan Ünlücan, avukat Başak ve Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
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Cadde Yazarları

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