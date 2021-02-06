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06.02.2021 - 07:00 |

Hasret giderdiler

Sosyal yaşamın tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Emek Külür, Gülay Kamaz, Demet Ozaner, Yelda İpekli ve Yöntem Sunar, uzun zaman sonra bir araya geldi.

Hasret giderdiler
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Sosyal yaşamın tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Emek Külür, Gülay Kamaz, Demet Ozaner, Yelda İpekli ve Yöntem Sunar, uzun zaman sonra bir araya geldi. Önümüzdeki dönem için projelerini konuşan iş insanları, sportif şıklıklarıyla dikkat çekerken, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak ölümsüzleştirdi.

 

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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