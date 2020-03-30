‘Hasta olduk, ihtiyacı olanlar için hastaneye gitmedik’

2006 yılında çıkardığı 'Afilli Yalnızlık' albümünün sevilen şarkılarından 'Ve Gülümse Şimdi'yi akustik olarak yorumlayan Emre Aydın, şarkısını sevenlerinin beğenisine yeniden sundu. Kenan Haliloğlu’nun yönetmenliğinde Almanya’da çekilen klibin teması 'eskiye olan özlem'i anlatıyor. Klipte aslında kendisinin de sahnelerinin olacağını fakat dünyanın ve ülkenin durumundan dolayı çekimleri gerçekleştiremediklerini söyledi.

"Test yaptırmadık"

Geçtiğimiz günlerde eşi Eda Aydın ile evde kaldıkları sürede hafif bir rahatsızlık geçirdiklerini söyleyen Emre Aydın, hem evden çıkmamak adına hem de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadıklarını fakat şu an çok iyi olduklarını söyledi.

Kendi karantinasını kendi uyguladı

Eşi ile birlikte kendilerini karantiya aldıklarını, hastalık belirtilerinin artmadığını ama tedbiri elden bırakmadıklarını dile getiren Emre Aydın, "Test yaptırmadığımız için kesin bir sonuç bilmiyoruz ama şu an sağlık durumumuz gayet iyi. 10-12 gün içerisinde iyi olduk. Bu süreçte sessiz kaldık, çünkü sevenlerimizi tedirgin etmek istemedik" dedi.

"Sözüm söz, canlı yayın yapacağız"

Evde kaldığı süre boyunca hasta ve halsiz olduğundan canlı yayın ile takipçileriyle buluşamayan Emre Aydın, "Hepinizin affına sığınıyorum, kendimi toparlar toparlamaz canlı yayın açacağım, sözüm söz" ifadelerini kullandı.

"Altı ay önce birisi bunları anlatsa gülerdim"

Kendi şarkısını akustik bir şekilde yeniden yorumlayan ve sevenleriyle bir mesaj paylaşan başarılı şarkıcı, “Altı ay önce bana birisi 'Ve gülümse şimdi klibi için bir yazı yazacaksın ve o yazıda bir salgından da bahsedeceksin' deseydi gülerdim. Bu da böyle olacakmış" diyerek, herkese 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.