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18.04.2020 - 07:00 |

Hastalık sonrası yaşam öğretisi

Işıl Reçber, koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu olan Rüştü Reçber’in yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Hastalık sonrası yaşam öğretisi

 Eşinin hijyene ve doğal besinlere ağırlık verdiğini belirten iş insanı, sosyal medyadan şunu yazdı: “Karantina günlerinde, tekrar sımsıkı aile olabilmeye, daha içe dönük, huzurlu hissetmeye, içimizdeki cevheri keşfedebilmeye ve değerlerimizi yapılandırmaya bakalım. Bunların farkına varıp, olumluya çevirdiğimizde, toplum da aynı şekilde olacaktır.”

Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
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