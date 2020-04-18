Hastalık sonrası yaşam öğretisi

Eşinin hijyene ve doğal besinlere ağırlık verdiğini belirten iş insanı, sosyal medyadan şunu yazdı: “Karantina günlerinde, tekrar sımsıkı aile olabilmeye, daha içe dönük, huzurlu hissetmeye, içimizdeki cevheri keşfedebilmeye ve değerlerimizi yapılandırmaya bakalım. Bunların farkına varıp, olumluya çevirdiğimizde, toplum da aynı şekilde olacaktır.”