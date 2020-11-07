‘Hatay, küllerinden doğacak’

Yemek kitabı yazarı ve şef Jale Balcı, memleketi Hatay için Hatay Valiliği desteğiyle yeni bir orman yaratmak adına kolları sıvadı. Konuyla ilgili bilgi veren iş insanı, “Şehirde yanarak yok olan Arsuz-Belen arasındaki binlerce hektarlık ormanlık alana bağış yapanların ismini taşıyan ‘Mabet Ağacı’ dikerek, gelecek nesle anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyoruz” diyerek, duygularını ifade etti.