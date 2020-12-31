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HaberlerMagazin Haberleri Hatice Şendil-Burak Sağyaşar'dan yılbaşı alışverişi
31.12.2020 - 11:54 |

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar'dan yılbaşı alışverişi

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Terken Hatun'u canlandıran Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, oğulları Can'la birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar'dan yılbaşı alışverişi
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Sağyaşar Ailesi, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezdikten sonra yılbaşı alışverişinin keyfini çıkardı.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel oyuncu ve yapımcı eşi, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni yıl dileklerini ilettikten sonra gazetecilere teşekkür eden çift, özel araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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