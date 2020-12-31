Hatice Şendil-Burak Sağyaşar'dan yılbaşı alışverişi

Sağyaşar Ailesi, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezdikten sonra yılbaşı alışverişinin keyfini çıkardı.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel oyuncu ve yapımcı eşi, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni yıl dileklerini ilettikten sonra gazetecilere teşekkür eden çift, özel araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.