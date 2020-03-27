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HaberlerMagazin Haberleri Hayal Köseoğlu teşekkür etti: Onları hayranlıkla izliyoruz!
27.03.2020 - 11:37 |

Hayal Köseoğlu teşekkür etti: Onları hayranlıkla izliyoruz!

Oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hayal Köseoğlu teşekkür etti: Onları hayranlıkla izliyoruz!

 Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan güzel oyuncu, bu zor günlerde görevinin başında olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Oynadığı dizide çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Köseoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

"Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum."

Hayal Köseoğlu teşekkür etti: Onları hayranlıkla izliyoruz

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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Cadde Yazarları

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