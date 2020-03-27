Hayal Köseoğlu teşekkür etti: Onları hayranlıkla izliyoruz!

Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan güzel oyuncu, bu zor günlerde görevinin başında olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Oynadığı dizide çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan Köseoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

"Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum."