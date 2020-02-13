Ceyda Düvenci'nin hayali gerçek oldu

Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır’ın kurucusu olduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi, anne- babalar için duygu çalışmasına başlıyor. Oyuncu, ebeveynlere ve çocuklara duygularını daha iyi tanıma fırsatı sağlayacak çalışmayla ilgili, “Hayalini kurduğum bir fikirdi. Projeyi MEB’e sunarak, Anadolu’ya da götürmeyi istiyorum” dedi.



