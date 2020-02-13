13.02.2020 - 07:00 |
Hayali Hollywood
‘Kimse Bilmez’ dizisinin Duygu’su Zeynep Elçin, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.
‘Kimse Bilmez’ dizisinin Duygu’su Zeynep Elçin, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Oyuncu, ‘Bircanlar Lokantası’ adlı komedi filminde Hollywood hayalleri kuran Demre Oğuz karakterini canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Barış Denge’nin oturduğu, Salih Kalyon, Sadi Celil Cengiz, Bülent Çolak, Cenk Acarlar, Rümeysa Arslan, Baran Akbulut, Irina Ivkina ve Nefise Karatay’ın rol aldığı yapım, yakında vizyona girecek.