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HaberlerMagazin Haberleri Jennifer Aniston: Kadınların birbirini desteklemesi yeni bir durum değil
13.02.2020 - 07:00 |

Jennifer Aniston: Kadınların birbirini desteklemesi yeni bir durum değil

Jennifer Aniston, Sandra Bullock ile yaptığı röportajda hayallerinden bahsederek, çocuk vurgusu yaptı.

Jennifer Aniston: Kadınların birbirini desteklemesi yeni bir durum değil

11 Şubat doğumlu Jennifer Aniston, 51 yaşına girdiği gün Interview dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu Sandra Bullock ile röportaj yapan aktris, kadının gücüne vurgu yaparak, “Bu tarz sohbetlerle kadınların kadınları desteklemesi yeni bir durum gibi görünüyor. Ama biz bunu uzun zamandır gerçekleştiriyoruz” dedi. 20 yaşındayken Los Angeles’a taşınan Aniston, “O dönem zor bir sektöre ayak bastığımı anlamıştım. Her zaman nazik ve destekleyici davranamayabiliyoruz. Seçmelere katıldığımı ve oradaki kadınların benimle hiçbir şey paylaşmadığını hatırlıyorum. Ya da sıra bana geldiğinde, beni rahatsız etmek için çaba sarf ettiklerini...” şeklinde konuştu.
Oyuncu, gelecek hayallerinden bahsederken de çocuk vurgusu yaparak, sevenlerini şaşırttı: “Kafamda geleceğime dair bir ekran görüntüsü mevcut.
Orada da okyanusu görüyor, dalgaların sesini ve kahkahaları işitiyor, çocukların koşuşmasına bakıyor, bardakların buzlarla dolduğunu duyuyor ve güzel yemeklerin kokusunu içime çekiyorum. Beynimde böyle neşeli bir görüntü var.”

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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