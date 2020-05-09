MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayalleri gerçekleştiren hediye!
09.05.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

Hayalleri gerçekleştiren hediye!

Özlem Güsar, yaş gününde ‘Bir Dilek Vakfı’ aracılığıyla bağış toplayarak, hasta sekiz çocuğun hayallerinin gerçekleşmesine vesile oldu

Hayalleri gerçekleştiren hediye!
ABONE OL
Lale Danışman

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Özlem Güsar, yeni yaşında anlamlı bir projeye imza attı. Doğum gününde Bir Dilek Vakfı’nda açtığı bağış sayfasıyla 12 yaşındaki Ewing Sakoma hastası Şeymanur adlı çocuğun yatak odası hayalini gerçekleştirmeyi hedefleyen lüks danışmanı, “Dostlarımın ve takipçilerimin desteğiyle 8 bin TL toplamayı amaçlarken, gelen desteklerle 67 bin TL’ye ulaşarak, diğer hasta miniklerin de hayallerini gerçeğe çevirdik. İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte, sağlığın her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gördük. Doktorların, futbolculardan daha çok tanınıp saygı duyulduğu, çiftçininse makyaj blogger’larından daha çok kazandığı bir dünyada yaşamak istiyorum” diyerek, duygularını ifade etti.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (8 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Maske takmaları gerekiyor’

‘Maske takmaları gerekiyor’

‘Mükemmel değilim’

‘Mükemmel değilim’

‘Süper kahramanlar’

‘Süper kahramanlar’

Karantinada 'evet' dediler

Karantinada 'evet' dediler

Sıradaki Haber