Hayalleri gerçekleştiren hediye!

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Özlem Güsar, yeni yaşında anlamlı bir projeye imza attı. Doğum gününde Bir Dilek Vakfı’nda açtığı bağış sayfasıyla 12 yaşındaki Ewing Sakoma hastası Şeymanur adlı çocuğun yatak odası hayalini gerçekleştirmeyi hedefleyen lüks danışmanı, “Dostlarımın ve takipçilerimin desteğiyle 8 bin TL toplamayı amaçlarken, gelen desteklerle 67 bin TL’ye ulaşarak, diğer hasta miniklerin de hayallerini gerçeğe çevirdik. İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte, sağlığın her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gördük. Doktorların, futbolculardan daha çok tanınıp saygı duyulduğu, çiftçininse makyaj blogger’larından daha çok kazandığı bir dünyada yaşamak istiyorum” diyerek, duygularını ifade etti.