‘Hayata Umutla Bak’ kliplendi

Dizileri, programları ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımında yer alan ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısı, seyircilerden tam not aldı. Murat Evgin ve Ayben, birlikte yaptıkları parça için mikrofon başına geçti. İkilinin eseri seslendirirken kaydedilen kamera arkası görüntülerinden klip hazırlandı. Video’da, Kanal D’nin yapımlarından bölümlere de yer verildi.