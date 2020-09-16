MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Hayata Umutla Bak’ kliplendi
16.09.2020 - 07:00 |

‘Hayata Umutla Bak’ kliplendi

Dizileri, programları ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımında yer alan ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısı, seyircilerden tam not aldı.

‘Hayata Umutla Bak’ kliplendi
ABONE OL

Dizileri, programları ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımında yer alan ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısı, seyircilerden tam not aldı. Murat Evgin ve Ayben, birlikte yaptıkları parça için mikrofon başına geçti. İkilinin eseri seslendirirken kaydedilen kamera arkası görüntülerinden klip hazırlandı. Video’da, Kanal D’nin yapımlarından bölümlere de yer verildi.

Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları!Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aksiyon hız kesmiyor

Aksiyon hız kesmiyor

İmalı paylaşım

İmalı paylaşım

Yeni sitesini duyurdu

Yeni sitesini duyurdu

Avrupa’ya destek çağrısı

Avrupa’ya destek çağrısı

Sıradaki Haber