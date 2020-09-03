HayatÄ± reklam oldu

Defne Samyeli, Instagramâ€™dan Ã¼rÃ¼nlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Collagen Forteâ€™nin yeni marka yÃ¼zÃ¼ oldu. YÄ±llara meydan okuyan gÃ¼zelliÄŸiyle sÄ±rrÄ± merak konusu olan sunucu, Ã§ekimlerde oyunculuÄŸunu konuÅŸturdu. Sait Halim PaÅŸa YalÄ±sÄ±â€™nda Ã§ekilen reklam filminde, Samyeliâ€™nin hayatÄ±ndan ve kariyer yolculuÄŸundan kesitler yer alÄ±yor.

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda tatilde verdiÄŸi bikinili pozlarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Defne Samyeli, gÃ¼zelliÄŸi ve fit vÃ¼cuduyla genÃ§ kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â 48 yaÅŸÄ±ndakiÂ Samyeli'nin bu pozlarÄ±na beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±.Â

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