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03.09.2020 - 07:00 |

HayatÄ± reklam oldu

Defne Samyeli, Instagramâ€™dan Ã¼rÃ¼nlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir firmanÄ±n yeni marka yÃ¼zÃ¼ oldu.

HayatÄ± reklam oldu
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Defne Samyeli, Instagramâ€™dan Ã¼rÃ¼nlerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Collagen Forteâ€™nin yeni marka yÃ¼zÃ¼ oldu. YÄ±llara meydan okuyan gÃ¼zelliÄŸiyle sÄ±rrÄ± merak konusu olan sunucu, Ã§ekimlerde oyunculuÄŸunu konuÅŸturdu. Sait Halim PaÅŸa YalÄ±sÄ±â€™nda Ã§ekilen reklam filminde, Samyeliâ€™nin hayatÄ±ndan ve kariyer yolculuÄŸundan kesitler yer alÄ±yor.

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GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda tatilde verdiÄŸi bikinili pozlarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Defne Samyeli, gÃ¼zelliÄŸi ve fit vÃ¼cuduyla genÃ§ kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â 48 yaÅŸÄ±ndakiÂ Samyeli'nin bu pozlarÄ±na beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±.Â

HayatÄ± reklam oldu

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CanlÄ± yayÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± zanneden Biran Damla YÄ±lmaz'Ä±n mimikleri olay olduRol arkadaÅŸÄ± Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlÄ± yayÄ±n yapan oyuncu Biran Damla YÄ±lmaz, yayÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannedip yaptÄ±ÄŸÄ± surat ifadesiyle çok konuÅŸuldu.
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Cadde YazarlarÄ±

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