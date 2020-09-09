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09.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Hayatımda kimse yok’

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Ulus’ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son günlerde adı yazılımcı Rona Gürçay’la anılan Jahovic, aşk iddialarına son noktayı koydu.

‘Hayatımda kimse yok’
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UMUT ÜNVER

Yazılımcı Rona Gürçay’la aşk yaşadığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda kimse yok, yalnızım. Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz” dedi.

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Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın kendisine karışmadığını ancak çocukları için özel yaşamlarına dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.

‘Hayatımda kimse yok’

Öte yandan geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda bir estetik merkezine giden Emina Jahovic, muhabirlerin kendisini kapıda beklediğini öğrenince film gibi senaryo yazdı. Jahovic, şoförüne, estetik merkezi çalışanları aracılığıyla mekanın arka kapısına gitmesini söyledi. Şoför ise gazetecilere, "Yemek yemeye gidiyorum. Emina Hanım iki saaten önce çıkmaz" diyerek, mekan önünden uzaklaştı.

Birkaç dakika sonra kendi aracıyla estetik merkezinin önünden geçen Jahovic’in, yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir taktik uyguladığı ortaya çıktı.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
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