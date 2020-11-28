Hayırlı alışveriş

Takı tasarımcısı Deniz Şenocaklı, Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı’nda (ZİÇEV) eğitim gören çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Koi balığı efsanesinden ilham alan ‘Golden Koi’ bileklikler tasarladı. Sınırlı sayıda ve el yapımı olarak tasarlanan bileklikler, zihinsel yetersiz çocukların hayat maratonundaki engellerin üstesinden azimle gelen savaşçı ruhlarını ve kendileri gibi özel kalp gözlerini simgeliyor. ZİÇEV Yönetim Kurulu

Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz,“Siz de bu bileklikleri takarak hem özel çocukları hep hatırlamış olacak hem de bir çocuğumuzun ‘bir aylık’ eğitim masrafına katkıda bulunmuş olacaksınız” dedi.