Hayırlı olsun ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz için zaman adeta duruyor. İşleri dolayısıyla yurdun dört bir yanını karış karış gezen başarılı bürokrat, önceki gün İstanbul’a geldi ve bir dizi incelemelerde bulundu. Yavuz’un ilk durağı, Galata Üniversitesi oldu. Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut ve Rektör Prof. Dr. Özgür Çengel tarafından karşılanan Yavuz, başta sanat ve sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda eğitime başlayan üniversiteye “Hayırlı olsun” dedi.