MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayırlı olsun ziyareti
21.12.2020 - 07:00 |

Hayırlı olsun ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz için zaman adeta duruyor.

Hayırlı olsun ziyareti
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz için zaman adeta duruyor. İşleri dolayısıyla yurdun dört bir yanını karış karış gezen başarılı bürokrat, önceki gün İstanbul’a geldi ve bir dizi incelemelerde bulundu. Yavuz’un ilk durağı, Galata Üniversitesi oldu. Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut ve Rektör Prof. Dr. Özgür Çengel tarafından karşılanan Yavuz, başta sanat ve sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda eğitime başlayan üniversiteye “Hayırlı olsun” dedi.

20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

520’nci şube açılışı

520’nci şube açılışı

Poligonda tanıtım

Poligonda tanıtım

Renkli tasarımlar

Renkli tasarımlar

Hayırlı olsun ziyareti

Hayırlı olsun ziyareti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet