Salma Hayek, kariyerinin başlarındayken herkesin kendisine başaramayacağını söylediğini açıkladı. Press Association’a konuşan

54 yaşındaki sanatçı, “Bana, ‘Meksikalılar bunu asla başaramazlar ve kariyerin 30’larının ortalarında ölecektir’ derlerdi. O dönem bizim için Hollywood’da başrolü kapmak imkansızdı” itirafında bulundu. Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Hayek, “Ben savaştım ve kazandım. Neredeyse onlara inanacaktım. Dünyaya haykırmak istedim çünkü bu, harika bir şey” dedi.

Kadınların ileri yaşlarında da ‘çiçek açabileceklerini’ bilmelerini isteyen aktris, “Bunun farkına varmalılar; çünkü 30’larınızın da ortasında olsanız o baskıyı hissediyorsunuz, 40’larınızın da… Hayata geç atılmak, güzel bir şey. Bitmiş değiliz. Eğer hâlâ yaratıcı, hevesli ve meraklıysanız, yaşamınız heyecan verici olabilir” ifadelerini kullandı.