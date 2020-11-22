MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayranları şaşırdı!
22.11.2020 - 07:00 |

Hayranları şaşırdı!

Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Hayranları şaşırdı!
ABONE OL

Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisine evlenme teklifi eden şarkıcı, daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Çiftin bu hareketi, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kitapları Londra yolcusu!

Kitapları Londra yolcusu!

Mutfağı seviyor

Mutfağı seviyor

Örnek Hekimoğlu

Örnek Hekimoğlu

Balayı Bodrum'da

Balayı Bodrum'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet