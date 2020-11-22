Hayranları şaşırdı!

Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisine evlenme teklifi eden şarkıcı, daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Çiftin bu hareketi, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.