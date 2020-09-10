MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayranları sordu Ece yanıtladı
10.09.2020 - 07:00 |

Hayranları sordu Ece yanıtladı

Oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Hayranları sordu Ece yanıtladı
ABONE OL

Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Eda Ece’nin Bodrum tatili devam ediyor

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.

Hayranları sordu Ece yanıtladı

 

9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anılara götürüyor

Anılara götürüyor

SosyalBen yedi yaşında

SosyalBen yedi yaşında

Pahalı oyuncak!

Pahalı oyuncak!

‘İyi ki doğdun anne!’

‘İyi ki doğdun anne!’

Sıradaki Haber