Sibel Can, ‘Hayat’ albümünün üçüncü klibini, sevenlerinin yoğun isteği üzerine ‘Bil Diye Söylüyorum’ isimli şarkısına çekti. Sanatçı, Kilyos’taki görüntülerde, Nihan Peker ve Gül Hürgel imzalı beş kıyafet giydi. Hayranlarıyla sürekli iletişim halinde olan Can, “Dinleyicilerimin istediği her şarkıyı kliplendireceğim” dedi.