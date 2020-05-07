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07.05.2020 - 07:00 |

Hayranlarıyla buluştular

Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen ‘Red’le Evdeyiz’ online sohbet serisinin son bölümüne, Didem Balçın ve Selen Uçer konuk oldu.

Hayranlarıyla buluştular
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Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen ‘Red’le Evdeyiz’ online sohbet serisinin son bölümüne, Didem Balçın ve Selen Uçer konuk oldu. Balçın, “Birçok şeyin değerinin bilindiği bir dönem. Bol bol okuma ve izleme yapıyorum” derken, Uçer ise “Tuhaf bir zamandan geçiyoruz, hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu. Uçer, iki şarkılık cover çalışması olacağını da belirtti.

Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
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Cadde Yazarları

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