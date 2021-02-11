Hayvan dostu yazar

Didem Gürçay, 2020 yılında Tara Kitap tarafından basılan, hayvanlar için kaleme aldığı fantastik romanı ‘Tılsımlı Köpek Momo’yla hayalini gerçekleştirdi. Gürçay’ın, kitabının gelirinin büyük bir bölümü Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlandı. Yazarın, ‘Bütün çocuklar ve hayvanlar melektir’ mottosuyla çıkardığı

eserinde, tüm hayvanların sadakati ve gücünden bahsediliyor.