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11.02.2021 - 07:00 |

Hayvan dostu yazar

Didem Gürçay, 2020 yılında Tara Kitap tarafından basılan, hayvanlar için kaleme aldığı fantastik romanı ‘Tılsımlı Köpek Momo’yla hayalini gerçekleştirdi.

Hayvan dostu yazar
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Didem Gürçay, 2020 yılında Tara Kitap tarafından basılan, hayvanlar için kaleme aldığı fantastik romanı ‘Tılsımlı Köpek Momo’yla hayalini gerçekleştirdi. Gürçay’ın, kitabının gelirinin büyük bir bölümü Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlandı. Yazarın, ‘Bütün çocuklar ve hayvanlar melektir’ mottosuyla çıkardığı
eserinde, tüm hayvanların sadakati ve gücünden bahsediliyor.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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