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HaberlerMagazin Haberleri Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum
01.02.2020 - 16:08 |

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Akşam üzeri geldiği AVM’de mağazaları gezen Hazal Filiz Küçükköse, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Güzel oyuncu, "Dizinin çekimleri çok güzel, keyifli geçiyor. Her şey gayet yolunda Beşinci bölümü çekiyoruz. İzin günümde alışveriş yapmaya geldim" dedi.

Yaz ayları için herhangi bir sinema projesi olmadığını söyleyen Küçükköse, "Teklif gelirse güçlü bir karakteri oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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