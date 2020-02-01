Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Akşam üzeri geldiği AVM’de mağazaları gezen Hazal Filiz Küçükköse, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Güzel oyuncu, "Dizinin çekimleri çok güzel, keyifli geçiyor. Her şey gayet yolunda Beşinci bölümü çekiyoruz. İzin günümde alışveriş yapmaya geldim" dedi.

Yaz ayları için herhangi bir sinema projesi olmadığını söyleyen Küçükköse, "Teklif gelirse güçlü bir karakteri oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu.