29.08.2020 - 11:33 |
Hazal Filiz Küçükköse kampa girdi
Hazal Filiz Küçükköse, kontrollü normal hayata geçince soluğu Çeşme’de almıştı. Yazı Alaçatı’da geçiren oyuncu, İstanbul’a dönmeden önce rotayı Bodrum’a çevirdi.
Bodrum'da bir otelde kampa giren Hazal Filiz Küçükköse, üç günlük detoks programına katıldı. Ünlü oyuncu, detoks kampında iki kilo verdi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.