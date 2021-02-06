06.02.2021 - 12:10 |
Hazal Filiz Küçükköse'nin spor şıklığı
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 9 Şubat tarihinde doğum gününü kutlayacak olan Küçükköse'ye, sevenleri erken sürpriz yapmaya başladı.
Hazal Filiz Küçükköse, "9 Şubat doğum günüm ama arkadaşlarım sağ olsunlar erkenden kutlamaya başladılar. Bu sürprizler de beni çok mutlu etti" dedi.
Yeni projesi için geri sayımın başladığını belirten oyuncu, "Bu ayın ortasında teaser'ımız yayında olacak. Umarım izleyenler beğenir. Çok güzel, harika bir ekiple birlikte inandığımız güzel bir proje gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Hazal Filiz Küçükköse'nin fit görüntüsü ve spor şıklığı dikkatlerden kaçmadı.