MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hazal Filiz Küçükköse'nin spor şıklığı
06.02.2021 - 12:10 |

Hazal Filiz Küçükköse'nin spor şıklığı

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 9 Şubat tarihinde doğum gününü kutlayacak olan Küçükköse'ye, sevenleri erken sürpriz yapmaya başladı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin spor şıklığı
ABONE OL

Hazal Filiz Küçükköse, "9 Şubat doğum günüm ama arkadaşlarım sağ olsunlar erkenden kutlamaya başladılar. Bu sürprizler de beni çok mutlu etti" dedi.

Yeni projesi için geri sayımın başladığını belirten oyuncu, "Bu ayın ortasında teaser'ımız yayında olacak. Umarım izleyenler beğenir. Çok güzel, harika bir ekiple birlikte inandığımız güzel bir proje gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Hazal Filiz Küçükköse'nin fit görüntüsü ve spor şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

Hazal Filiz Küçükkösenin spor şıklığı

6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

CANLI| Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

CANLI| Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nefesler tutuldu...

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nefesler tutuldu...

Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'

Aulas: '500 milyon euro verdiler, kulübü yine satmadım'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet