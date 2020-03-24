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HaberlerMagazin Haberleri Hazal Kaya: Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?
24.03.2020 - 13:45 |

Hazal Kaya: Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?

Corona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal ortamlara girmeyen oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından, "Virüsün yaşlılardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan?" diyerek isyan etti.

Hazal Kaya: Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?

Son günlerde ülkemizde etkisini iyice arttıran corona virüs sebebiyle, risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi.

Hazal Kaya da bu uyarının yanlış anlaşıldığını belirtip adeta isyan etti. Hastalığı yaşlıların yaymadığını belirten Kaya, "Yahu 'yaşlılar' risk grubu, yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?" dedi.

Hazal Kaya: Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek

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