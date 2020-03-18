Hazal Kaya: Evde kal, güvende kal

Dünyayı etkisi altına alan ve geçtiğimiz hafta ülkemizde de görülen corona virüs için alınan tedbirleri ünlü isimler de destekliyor. Bu kapsamda sosyal ortamlardan uzak duranlardan biri de Hazal Kaya oldu.

Geçtiğimiz gün eşi Ali Atay ile evde otururken çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Hazal Kaya, bu kareye, “Sosyal mesafeyi sevdik biz evden çıkmıyoruz keyfimiz de gayet yerinde” notunu düşmüştü.

Güzel oyuncu bugün de oğlu Fikret Ali kucağında olduğu bir kareyi yayınladı. Kaya, bu poza, "Evde kal, güvende kal" notunu düştü.