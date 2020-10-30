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30.10.2020 - 11:19 |

Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı
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Nisan 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

Güzel oyuncu, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hazal Kaya'nın, "Nur yüzlüme kavuştum. Keyfi de çok yerinde ama tabi belli edemiyor" notunu düştüğü esprili paylaşımı dikkat çekti.

Hazal Kayadan Ali Atay paylaşımı

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