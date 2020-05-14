Hazal Kaya: Saçlarımın uçlarını alacağım

Karantina günlerini eşi ve oğluyla geçiren Hazal Kaya, bu dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Anneliği çok sevdiğini ve ikinci bir çocuk yapabileceğini söyleyen Kaya, gündelik hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Kaya son paylaşımında kuaför yasağının kalkmasına rağmen bir süre daha evinde kalacağını açıklamış oldu. Güzel oyuncu fotoğrafına şu notu düştü:

"Youtube'dan öğrendim, saçlarımın uçlarını alacağım. İnşallah yaratıcılığımı kullanmam."



